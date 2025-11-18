Asstel, Protto “Comparto telecomunicazioni chiede fondo per nuove competenze”

MILANO (ITALPRESS) – Aiutare le aziende del settore a mantenere alto il livello delle competenze. È questo, secondo l’ingegner Federico Protto, amministratore delegato e presidente di Cellex e vicepresidente Asstel, nonché presidente del gruppo di lavoro “competenze” di Assotelecomunicazioni, uno degli argomenti che il governo dovrebbe affrontare nella prossima manovra. “Il contratto di espansione non è stato rifinanziato nella scorsa finanziaria. Adesso vedremo cosa succederà in questa nuova nuova manovra, noi ci auspichiamo che vengano dati dei fondi da questo punto di vista, così come vorremmo che il fondo Nuove Competenze fosse stabilizzato e riempito ulteriormente di fondi. Questi sono delle misure che riteniamo eh opportune per il per il settore” ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress. (ITALPRESS)

trl/gsl