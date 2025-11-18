Ultime News

18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
18 Nov 2025 "Mi maltrattava perché non restavo
incinta": 30enne a processo
Barilla, a Parma investimento da 20 milioni per nuovo centro Ricerca e Sviluppo

PARMA (ITALPRESS) – 20 milioni di euro di investimenti e oltre 200 professionisti per un centro di ricerca che coniugherà cultura e scienza, con l’obiettivo di produrre e sviluppare nuovi prodotti. Il Gruppo Barilla a Parma ha inaugurato Bite – Barilla Innovation and Technology Experience. Il Centro di ricerca rappresenta un investimento concreto nel talento e nella sostenibilità, dal campo alla tavola.

