Cdp lancia “Valore per il territorio”, Gorno Tempini “Un premio per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – L’iniziativa “Valore per il Territorio” lanciata oggi “è un premio per i giovani che studiano e fanno ricerca”. Lo ha dichiarato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a margine della presentazione nell’ambito della celebrazione del 175mo anniversario di Cdp. “L’occasione è il compleanno della Cassa, che in questo evento abbiamo voluto ricordare presentando un libro sul risparmio: un libro scientifico per mostrare il valore che il risparmio ha avuto nel corso dei decenni”, ha aggiunto.

