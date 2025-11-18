Cdp lancia “Valore per il territorio”, Sofia “Fiducia nei talenti del Paese”





ROMA (ITALPRESS) – “I talenti qui ci sono e la Cassa li vuole mettere nelle condizioni di potersi esprimere, di poter crescere, di poter trasformare il presente e il futuro fornendo risorse”. Così il direttore generale della Fondazione Cdp, Francesca Sofia, a margine della presentazione dell’iniziativa “Valore per il territorio” nell’ambito della celebrazione del 175mo anniversario di Cdp. “Pensiamo che per trovare soluzioni nuove e davvero innovative siano necessarie idee nuove e le idee nuove sono necessariamente idee giovani. Ecco perché i giovani”, ha aggiunto.

ads/mca3

© Riproduzione riservata