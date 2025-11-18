Ultime News

Cipollini, nuovi problemi al cuore: “Continua a fare le bizze…”

Mario Cipollini alle prese con problemi al cuore. L’ex ciclista italiano, 58 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale di Ancona per il riproporsi di nuove complicazioni dopo i segnali arrivati dal loop cardiaco impiantato oltre un anno fa. A rivelarlo è stato lo stesso Cipollini con un video pubblicato sulla propria pagina Instagram: “Ci risiamo, il mio cuore continua a fare le bizze, diciamo così”, ha raccontato dal letto di ospedale. 

Cipollini ha spiegato che il monitoraggio del battito cardiaco ha preoccupato i medici al punti che stanno valutando un nuovo intervento, questa volta con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo: “Spero non serva il defibrillatore, ma mi affido completamente al team che mi segue”, sono state le parole dell’ex ciclista. 

Poi Cipollini ha provato a sdrammatizzare nella descrizione che accompagna il video: “Di nuovo problemi (questa volta decisamente più complessa la situazione) dovranno vedere se inserire defibrillatore sottocutaneo. Ps. avessi avuto il cuore ammodo, vedevi te che roba su quella bicicletta”. 

 

