Video Pillole

Colpo dei Carabinieri alla mafia nigeriana, 20 arresti

VICENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del Veneto, ma anche nelle province di Frosinone e Viterbo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un’organizzazione criminale costituita da persone nigeriane e radicata a Vicenza. Gli arrestati sono tutti cittadini di nazionalità nigeriana, di età compresa tra i 25 e i 57 anni, gravemente indiziati di appartenere a un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, con base operativa nel capoluogo berico. Oltre alle misure cautelari personali sono state eseguite decine di perquisizioni domiciliari. vbo/mca3
(Fonte video: Carabinieri)

