Ultime News

18 Nov 2025 Bancarotta imprenditore dei gelati,
in aula il racconto delle vittime
18 Nov 2025 Conferenze “Gli ex dell’Aselli”:
si parla di “Scienza per la pace”
18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segnale di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
Video Pillole

Cop30, Cotana “Rse a Belem per mostrare risultati ricerca in diversi settori”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Rse è qui alla Cop30 per mostrare i risultati della ricerca in vari settori. In particolare quelli molto significativi che stiamo ottenendo nella fusione nucleare e nella produzione, stoccaggio e tracciabilità dell’idrogeno”. Così Franco Cotana, Ceo di Rse, intervistato dalla Italpress a margine di un evento organizzato al Padiglione Italia della Cop30 di Belem, dedicato a importanti soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione del settore energetico.

xb1/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...