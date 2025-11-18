Ultime News

18 Nov 2025 Bancarotta imprenditore dei gelati,
in aula il racconto delle vittime
18 Nov 2025 Conferenze “Gli ex dell’Aselli”:
si parla di “Scienza per la pace”
18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segnale di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
Video Pillole

Cop30, Latini (Acea) “Sull’acqua serve una sinergia tra pubblico e privato”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – In questa Cop “sta emergendo una centralità sulle tematiche di adattamento climatico, del ruolo dei privati, del contributo che possono dare a questo processo e la centralità dell’acqua. Acea non può che condividere un approccio pragmatico, sempre più progressivo alla transizione ecologica che mette al centro l’adattamento e la resilienza delle infrastrutture oltre che la tutela dell’acqua”. Così Pierfrancesco Latini, Chief Risk, Sustainability & International Officer di Acea, intervistato dalla Italpress alla Cop30 di Belem in Brasile.

xb1/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...