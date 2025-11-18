Cop30, Pichetto “Sulla mitigazione alcune sfumature, ma l’Ue procede compatta”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Sulla mitigazione l’Europa procede compatta, ci sono alcune sfumature che ci dividono su alcuni obiettivi che sono totalmente ideologici e la realtà. Inoltre, l’Ue è formata da 27 Paesi con economie diverse e ogni Paese, nell’ambito del sistema, deve trovare ciò che è più confacente a se stesso”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile.

