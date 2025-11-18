Ultime News

18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segno di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
Cop30, Pichetto “Sulla mitigazione alcune sfumature, ma l’Ue procede compatta”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Sulla mitigazione l’Europa procede compatta, ci sono alcune sfumature che ci dividono su alcuni obiettivi che sono totalmente ideologici e la realtà. Inoltre, l’Ue è formata da 27 Paesi con economie diverse e ogni Paese, nell’ambito del sistema, deve trovare ciò che è più confacente a se stesso”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile.

