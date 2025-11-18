Ultime News

18 Nov 2025 Bancarotta imprenditore dei gelati,
in aula il racconto delle vittime
18 Nov 2025 Conferenze “Gli ex dell’Aselli”:
si parla di “Scienza per la pace”
18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segnale di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
Nazionali

Coppa Davis, spettatori protestano: “Non si vede niente da qui”

(Adnkronos) – Final Eight di Coppa Davis al via a Bologna e parte la protesta. Il match tra Belgio e Francia, che oggi apre il tabellone della fase finale della manifestazione, è preceduto dalla protesta di uno spettatore che si lamenta in maniera plateale, come mostra il video che rimbalza sui social. 

Il malumore dello spettatore è legato al posizionamento di almeno una telecamera all’altezza della rete. Il pubblico, che occupa le prime file nella tribuna lungo la linea laterale sul lato opposto a quello del giudice di sedia, si lamenta perché la visibilità è ostacolata dalla presenza del cameraman. “Non si vede niente”, urlano diverse persone. “Abbiamo pagato un casino di soldi, fermate il gioco!”. Le lamentele vengono accolte dai fischi di disapprovazione degli altri settori. 

 

