Ultime News

18 Nov 2025 Muore a 89 anni Mons. Perotti
già rettore della Cattedrale
18 Nov 2025 Aria: disattivate le limitazioni
regionali antismog
18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
Nazionali

Donna accoltellata in autostrada a Roma: “E’ stato il mio compagno”

(Adnkronos) – Una donna peruviana di 38 anni è stata ferita con una coltellata al torace a Roma.  

La 38enne è stata vista all’altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell’autostrada da alcune persone che hanno chiamato la polizia. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso al Sant’Andrea. La donna ha detto di esser stata accoltellata dal compagno, proprietario dell’auto.  

Sono in corso gli accertamenti della squadra mobile di Roma.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...