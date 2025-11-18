E’ il giorno del bonus elettrodomestici: cosa si può comprare, come richiederlo

(Adnkronos) – E’ il giorno del bonus elettrodomestici. A partire dalle 7.00 di oggi, martedì 18 novembre, si apre infatti il click day per la richiesta dell’incentivo per la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica, che copre fino al 30% del costo d’acquisto.

Grazie al bonus, acquistare elettrodomestici ad alta efficienza non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, promuovendo un uso più consapevole dell’energia in casa.

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, secondo le modalità di accesso previste, in particolare, dall’articolo 5 del decreto direttoriale 22 ottobre 2025. Il voucher ha un tetto massimo di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro.

Ma cosa si può comprare? E’ bene ricordare che sono ammessi esclusivamente gli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica – come ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura -, distinti per categoria di prodotto. Qui la lista di tutti gli elettrodomestici ammessi al contributo.

Il contributo è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e le richieste saranno gestite in ordine cronologico. Le eventuali richieste eccedenti le risorse disponibili confluiranno in una lista, in attesa delle possibili disponibilità dei fondi nell’ambito della misura.

Ma come si presenta la domanda? Gli utenti finali possono chiedere di aderire tramite l’app Io e la piattaforma Pari di Pagopa a cui è integrata o attraverso il sito web dedicato.

Per procedere, l’utente dovrà aggiornare l’app Io all’ultima versione disponibile, accedere alla sezione ‘servizi’, selezionare ‘bonus elettrodomestici’ e seguire la procedura indicata in app. In alternativa, sarà possibile fare richiesta del bonus accedendo con Spid o Cie.

Gli utenti riceveranno un messaggio su Io con l’esito positivo della richiesta dopo la verifica dei requisiti. I tempi possono variare da poche ore a qualche giorno, in base al volume di richieste.

Se approvato, il bonus sarà disponibile nella sezione Portafoglio dell’app e dovrà essere speso entro 15 giorni dal messaggio di conferma dell’attivazione per acquisti presso i commercianti convenzionati. L’erogazione dei voucher sarà gestita fino a esaurimento fondi. Le richieste pervenute successivamente al termine delle risorse disponibili verranno automaticamente inserite in una lista d’attesa.

In linea con le dinamiche dell’iniziativa, qualora i voucher precedentemente erogati non venissero spesi dai primi beneficiari entro il periodo massimo di 15 giorni dall’attivazione, i fondi torneranno disponibili e gli utenti in lista d’attesa riceveranno un messaggio tramite l’app Io che conferma il diritto al contributo.