18 Nov 2025 Ripristinato interamente il sistema
di videosorveglianza della città
18 Nov 2025 Lite sul treno,
27enne in ospedale
18 Nov 2025 L'ex pugile Loris Stecca
nel podcast di CR1 "24Minuti"
18 Nov 2025 Castelverde, slitta ancora
la riapertura della scuola
18 Nov 2025 Boschetto e Maris senza seggio
elettorale, risponde il Comune
Frana a Cormons, recuperato il corpo dell’anziana dispersa

(Adnkronos) – È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo dell’anziana dispersa dopo il crollo dell’abitazione avvenuto ieri mattina a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gorizia), a causa d una frana causata dal maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. La donna era stata individuata poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state interrotte a causa delle piogge, che rendevano troppo pericoloso lavorare per il rischio di nuovi cedimenti del pendio. Quando le condizioni meteorologiche sono migliorate i soccorritori sono riusciti a portare a termine il recupero. 

In serata i vigili del fuoco avevano già trovato il corpo dell’altro disperso, il cittadino tedesco Quirin Kuhnert, 32 anni. Non risultano ulteriori persone mancanti all’appello. 

La frana che ha travolto la casa è stata provocata dalle intense piogge che hanno colpito duramente l’area compresa tra Palmanova e la provincia di Gorizia. I danni maggiori si sono registrati proprio a Cormons, dove in sole sei ore sono caduti 152 millimetri di pioggia. Il fiume Judrio è esondato, causando estesi allagamenti. 

 

