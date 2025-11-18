Gaza, Nebenzia “No veto Russia a risoluzione ONU perchè chiesto dai palestinesi”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla fine della riunione che ha visto l’approvazione della risoluzione 2803 presentata dagli USA per il piano di pace per Gaza (passata con 13 voti a favore e l’astensione di Russia e Cina), l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia si ferma al microfino di Italpress e spiega perché la Russia non ha usato il veto alla risoluzione degli USA su Gaza.

(Video di Stefano Vaccara)

