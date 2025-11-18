Ultime News

19 Nov 2025 Città a misura di disabili?
Nel Peba tutti i punti critici
18 Nov 2025 Scuola Cava: navetta e mensa per
i bimbi trasferiti alla Monteverdi
18 Nov 2025 Bancarotta imprenditore dei gelati,
in aula il racconto delle vittime
18 Nov 2025 Conferenze “Gli ex dell’Aselli”:
si parla di “Scienza per la pace”
18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segnale di pace"
Nazionali

Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa

(Adnkronos) – Un turista statunitense di circa 70 anni è morto oggi in serata dopo essere precipitato dal quarto piano nella tromba delle scale del B&B in cui soggiornava.  

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.  

Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze: tutte le ipotesi restano aperte. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...