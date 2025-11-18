Ultime News

Nazionali

Il Commissario Ricciardi vince il prime time, primo sul podio con il 22,2% di share

(Adnkronos) – La terza serie de ‘Il Commissario Ricciardi’ su Rai 1 si conferma vincente nella gara degli ascolti tv: l’episodio trasmesso ieri sera ha raccolto 3.641.000 spettatori pari al 22,2% di share, risultando il programma più seguito del prime time. Al secondo posto ‘Grande Fratello’ su Canale5, con una media di 1.861.000 spettatori e il 14,6% di share. Sul podio anche ‘Fast & Furious 7’ su Italia1, visto da 1.006.000 spettatori con il 6,3%. 

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (961.000 spettatori, 6,5%), ‘GialappaShow’ su Tv8 (822.000 spettatori, 5,1%), ‘La Torre di Babele’ su La7 (847.000 spettatori, 4,7%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (687.000 spettatori, 5,4%), ‘Lo Spaesato’ su Rai2 (669.000 spettatori, 4,1%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (408.000 spettatori, 2,3%). 

In access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha dominato con 5.592.000 spettatori e il 26,4% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.983.000 spettatori, 19,3%). Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 4.733.000 spettatori (22,9%) e ‘Affari Tuoi’ 4.877.000 spettatori (22,8%). Ottimo risultato per ‘Otto e Mezzo’ su La7, seguito da 1.792.000 spettatori (8,3%). 

Nel preserale, vittoria di Rai1 con ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ (3.507.000 spettatori, 24,1%) e ‘L’Eredità’ (4.870.000 spettatori, 27,9%), che hanno prevalso su ‘Avanti il Primo’ (2.247.000 spettatori, 16,8%) e ‘Avanti un Altro’ (3.391.000 spettatori, 20,6%) in onda su Canale5. 

 

