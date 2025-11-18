Il presidente di Timor Est, Josè Ramos-Horta venerdì alla Link di Roma

(Adnkronos) – José Manuel Ramos-Horta torna a Roma venerdì 21 novembre per parlare al mondo di pace possibile. Il presidente della Repubblica democratica di Timor Est e premio Nobel per la Pace sarà l’ospite d’onore dell’appuntamento dedicato alla risoluzione dei conflitti globali in programma all’Università degli Studi Link di Roma. Una giornata, organizzata nell’ambito del Festival Nazionale delle Università, che prenderà il via alle 11, con i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente della Link, Pietro Polidori, e che offrirà uno sguardo ampio e rigoroso sulle sfide internazionali.

Il primo panel, previsto per le ore 11.30 e moderato dal giornalista Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale e docente, sarà dedicato alle dinamiche della pace e alle strategie per la composizione delle crisi. Interverranno Michele Pigliucci, professore di Geografia economica e politica e delegato del rettore per i rapporti europei e le politiche territoriali e culturali, Maurizio Zandri, professore straordinario e delegato del rettore per il coordinamento delle analisi e dei progetti internazionali nel Mediterraneo e nelle aree di crisi, Serena Giusti, politologa della Link e senior associate research fellow dell’Ispi nel programma dedicato a Russia, Caucaso e Asia centrale, e l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio.

Nel pomeriggio, alle 14, si aprirà il secondo panel, moderato da Aldo Torchiaro, editorialista del quotidiano ‘Il Riformista’ ed esperto di politica internazionale. Al centro dell’incontro la storia recente di Timor Est.

Tra i relatori, Alessandra Schiavo, vice direttore generale e direttore centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania del ministero degli Esteri, Livia Malcangio, giornalista, scrittrice ed esperta di relazioni istituzionali, da anni impegnata nella promozione della pace e dei diritti umani, e Piero Schiavazzi, vaticanista di Limes, analista dell’Huffington Post e professore straordinario di Geopolitica vaticana alla Link.

Al termine del panel, il magnifico rettore dell’Ateneo, Carlo Alberto Giusti, introdurrà la lectio magistralis di Ramos-Horta, momento centrale della giornata. Subito dopo, il presidente di Timor Est riceverà l’incarico di professore della Link per l’insegnamento di Risoluzione dei conflitti e percorsi di pace. Sarà inoltre presentata una nuova partnership tra la Fondazione Link Campus University e le università di Timor Est.

“Ramos-Horta, uno dei simboli mondiali della diplomazia non violenta, ha legato il suo nome alla lunga e drammatica lotta per la libertà del suo Paese – ricorda una nota dell’Università degli studi Link e del Festival nazionale delle Università – Ha vissuto più di ventiquattro anni in esilio, durante i quali ha portato la causa timorese nelle sedi internazionali. Nel 1996 è stato insignito del Nobel per la Pace per la sua azione instancabile e non violenta. Tra le numerose onorificenze ricevute, anche quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Libertà”.