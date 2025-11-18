Ultime News

18 Nov 2025 Festival dei diritti, cinque giorni
di eventi per la dignità umana
18 Nov 2025 Dante Ruffini: al Museo Civico
la mostra sul grande scultore
18 Nov 2025 Raddoppio Piadena-Codogno
Piloni: "Urgente finanziare l'opera"
18 Nov 2025 Il dott. Fabrizio Magnani nuovo
primario di Oculistica dell'Asst
18 Nov 2025 20mila scarpe per i bambini
di Gaza: l'appello ai cremonesi
Imprese, Alicata (SIMEST) “Grande interesse per il continente africano”

ROMA (ITALPRESS) – Supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane: è la mission di SIMEST, parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e “braccio operativo” del Ministero degli Affari Esteri.
“Lavorare con l’Africa è necessario”, ha spiegato all’Italpress Francesca Alicata, Chief External Relations SIMEST, alla presentazione della seconda edizione dell’Africa Champion Program, l’iniziativa di SACE che uniMilano (ITALPRESS) – sce formazione specialistica e opportunità di business, dedicata alle imprese italiane che desiderano crescere e operare con successo nei Paesi prioritari del Piano, attraverso lo sviluppo di competenze strategiche, relazioni commerciali e partenariati internazionali. “Abbiamo creato il Plafond Africa, uno strumento molto interessante che ha una capacità di circa 200 milioni di euro e che permette alle aziende italiane di poter finanziare una trasformazione ecologica e digitale dei propri processi produttivi e di coprire anche tutto ciò che riguarda la formazione del personale e il capitale umano”. Si tratta di “un finanziamento concesso a un tasso di interesse dello 0,3% per tutta la sua durata” e che “garantisce una parte a fondo perduto, che può andare dal 10% al 20%”.
