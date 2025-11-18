“La lista civica ‘Novità a Cremona è per il ‘sì’ alla riforma sulla giustizia approvata dal parlamento e oggetto del prossimo referendum costituzionale. Appoggerà ogni iniziativa e si farà parte attiva nella prossima campagna referendaria. Chiede al sindaco di Cremona Andrea Virgilio e al presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti di confermare il loro appoggio alla riforma come avevano fatto in passato” lo dice Alessandro Portesani capogruppo di Novità a Cremona.

“Per la prima volta, appunta Portesani, la nostra lista civica si occupa di temi nazionali nella convinzione che il ‘si’ alla riforma è un atto per arrivare, anche nel nostro paese, ad una giustizia giusta. L’Italia è un’anomalia assoluta tra le democrazie evolute”. La separazione delle carriere “è necessaria”, perché il pubblico ministero e il giudice fanno dei lavori diversi. Giudici e pm non devono avere a che fare tra di loro. E questo è un principio assai ovvio per le democrazie evolute e moderne”. “Separarle è, spiega ancora il capogruppo di Novità a Cremona, è nel pieno interesse del cittadino. Poi è altrettanto ovvio, al di là delle polemiche partitiche, che non cambia nulla per quanto riguarda l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.