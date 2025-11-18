La lista civica "Novità a Cremona"
a favore della riforma della giustizia
“La lista civica ‘Novità a Cremona è per il ‘sì’ alla riforma sulla giustizia approvata dal parlamento e oggetto del prossimo referendum costituzionale. Appoggerà ogni iniziativa e si farà parte attiva nella prossima campagna referendaria. Chiede al sindaco di Cremona Andrea Virgilio e al presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti di confermare il loro appoggio alla riforma come avevano fatto in passato” lo dice Alessandro Portesani capogruppo di Novità a Cremona.
“Per la prima volta, appunta Portesani, la nostra lista civica si occupa di temi nazionali nella convinzione che il ‘si’ alla riforma è un atto per arrivare, anche nel nostro paese, ad una giustizia giusta. L’Italia è un’anomalia assoluta tra le democrazie evolute”. La separazione delle carriere “è necessaria”, perché il pubblico ministero e il giudice fanno dei lavori diversi. Giudici e pm non devono avere a che fare tra di loro. E questo è un principio assai ovvio per le democrazie evolute e moderne”. “Separarle è, spiega ancora il capogruppo di Novità a Cremona, è nel pieno interesse del cittadino. Poi è altrettanto ovvio, al di là delle polemiche partitiche, che non cambia nulla per quanto riguarda l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.
“Anche il tema del sorteggio per la costituzione dei due Csm rafforzerà la magistratura. Sarà cancellato così il rapporto con le correnti che animano il corpo della magistratura, liberano i magistrati dal condizionamento di altri colleghi”, aggiunge Portesani.
“Nella prospettiva del referendum la lista civica chiede che il presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti e il sindaco Andrea Virgilio ribadiscano quel ‘si’ che in passato avevano espresso. Pizzetti nel 2021 aveva firmato i 6 quesiti referendari abrogativi proposti dalla Lega e dal Partito Radicale sulla separazione delle carriere. Così come nel 2022 si era schierato a favori di tutti i cinque referendum abrogativi sempre promossi da Lega e Partito Radicale. La stessa posizione aveva espresso anche l’attuale sindaco Andrea Virgilio ”, conclude Portesani.