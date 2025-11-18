Ultime News

18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
18 Nov 2025 La panchina gialla contro bullismo
e cyberbullismo alla scuola Campi
18 Nov 2025 La Regione finanzia tre agriturismi
nel cremonese per 734 mila euro
18 Nov 2025 Asst, gli appuntamenti della giornata
contro la violenza sulle donne
Cultura

 La Musica del Monteverdi, 
ultimo appuntamento al Ponchielli

La rassegna autunnale de La Musica del Monteverdi, con talentuosi allievi del Conservatorio di Cremona “C. Monteverdi” si concluderà domenica 23 novembre alle ore 11.00 nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli.

Protagonisti i giovani pianisti Ilaria Cavalleri e Pasquale Evangelista della classe del M° Maurizio Baglini, impegnati con la sagra della Primavera di Igor Stravinskij.

Biglietti in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13 tel. 0372.022001/02;  biglietteria@teatroponchielli.it)

