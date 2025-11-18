Cultura
La Musica del Monteverdi,
ultimo appuntamento al Ponchielli
La rassegna autunnale de La Musica del Monteverdi, con talentuosi allievi del Conservatorio di Cremona “C. Monteverdi” si concluderà domenica 23 novembre alle ore 11.00 nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli.
Protagonisti i giovani pianisti Ilaria Cavalleri e Pasquale Evangelista della classe del M° Maurizio Baglini, impegnati con la sagra della Primavera di Igor Stravinskij.
Biglietti in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13 tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it)
