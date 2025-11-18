Ultime News

18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segno di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
Lazio, Lotti: “Con Lotito mai parlato della cessione del club”

(Adnkronos) – “Sento ogni tanto il Presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi ha mai fatto riferimento a questa possibilità”. Così in una nota l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti in merito all’indiscrezione di Giuseppe Cruciani che intervenuto a ‘Numer1’ ha affermato: “Lotito si è informato con Lotti circa le procedure per vendere la società biancoceleste”.  

 

