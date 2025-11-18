Ultime News

18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segno di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
Video Pillole

Lega B, Bedin “Migliorare gli stadi per far crescere appeal calcio”

TORINO (ITALPRESS) – “Bisogna migliorare l’aspetto infrastrutturale e questo riguarda tutte le categorie, abbiamo contenitori in cui esplichiamo la nostra attività, cioè gli stadi, che sono ancora vecchi e poco in linea con le esigenze del tifoso, che non permettono un incremento di appeal del prodotto calcio come in altri tornei”. Così il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, alla presentazione del Report Nielsen sulla Serie Bkt che si è svolta oggi all’Allianz Stadiium di Torino, nell’ambito del Social Footbal Summit.

xn3/glb/gtr/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...