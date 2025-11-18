Ultime News

19 Nov 2025 Città a misura di disabili?
Nel Peba tutti i punti critici
18 Nov 2025 Scuola Cava: navetta e mensa per
i bimbi trasferiti alla Monteverdi
18 Nov 2025 Bancarotta imprenditore dei gelati,
in aula il racconto delle vittime
18 Nov 2025 Conferenze “Gli ex dell’Aselli”:
si parla di “Scienza per la pace”
18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segnale di pace"
Nazionali

Libano, raid israeliano nel Sud: “Colpito campo profughi palestinese, 13 morti”

(Adnkronos) – Raid israeliano nel sud del Libano, 13 i morti. Secondo il ministero della Salute del Paese, le vittime nell’attacco al campo profughi palestinese di Ain al-Helweh, alla periferia di Sidone, sono almeno 13, mentre Israele ha dichiarato di aver colpito un complesso di Hamas. Il ministero della Salute ha aggiunto che “le ambulanze stanno ancora trasportando altri feriti negli ospedali vicini”.  

L’agenzia di stampa statale libanese National News Agency ha dichiarato che l’attacco ha preso di mira un’auto nei pressi della moschea Khalid bin al-Walid e che “successivamente è stato riferito che il raid aveva colpito anche” la moschea stessa e un centro con lo stesso nome. 

L’esercito israeliano ha dichiarato in una nota di aver “colpito i terroristi che operavano in un complesso di addestramento di Hamas nella zona di Ain al-Helweh, nel Libano meridionale”, aggiungendo che stava “operando contro la base di Hamas in Libano”. 

