Ultime News

18 Nov 2025 Muore a 89 anni Mons. Perotti
già rettore della Cattedrale
18 Nov 2025 Aria: disattivate le limitazioni
regionali antismog
18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
Nazionali

Mamma e figlia trovate morte nel congelatore di un appartamento, orrore in Tirolo

(Adnkronos) – Orrore in Tirolo. Una donna siriana di 34 anni, che risultava dispersa dal luglio 2024, e la figlia, una bambina di dieci anni, sono state trovate morte dietro una parete di cartongesso all’interno di un congelatore in un appartamento a Innsbruck, in Austria. Due sospetti, un cittadino austriaco di 55 anni e il fratello di due anni più giovane, erano già stati arrestati a giugno. I due non hanno confessato. 

