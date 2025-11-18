Meloni “Italiano è film in cui ogni parola è una scena e ogni frase capolavoro”





ROMA (ITALPRESS) – “È un’iniziativa nella quale crediamo molto, perché si pone un obiettivo di fondo: rispondere alla sempre crescente domanda d’Italia che c’è nel mondo. Dalla musica al design, dall’arte alla letteratura, dalla scienza all’industria, dal turismo alla moda. È una domanda che si declina in tante lingue, ma che riassume la sua essenza nella lingua italiana. Oggi firmiamo una Dichiarazione comune fatta di impegni concreti e iniziative operative e gettiamo le fondamenta di una nuova Comunità, da costruire e alimentare insieme. Lo faremo potendo contare prima di tutto sull’energia, la passione e il senso di appartenenza degli italiani all’estero, che da sempre rappresentano gli Ambasciatori nel mondo dell’amore per la nostra Patria, la nostra lingua, la nostra cultura. Perché la lingua italiana è un film in cui ogni parola è una scena e ogni frase un capolavoro” .

Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel video messaggio inviato ai partecipanti alla prima Conferenza dell’Italofonia, a Roma. tvi/mca3 (Fonte video: Palazzo Chigi)

