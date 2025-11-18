Ultime News

18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segno di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
Nazionali

Ostia, arrestata per stalking donna che aveva tentato di darsi fuoco

(Adnkronos) – È stata arrestata per stalking la donna di 60 anni di origine egiziana che ieri pomeriggio ha tentato di darsi fuoco a Ostia. La donna da tempo era contraria alla relazione tra suo figlio e la fidanzata. In passato la ragazza sarebbe stata più volte minacciata e per questo il padre della giovane, dopo l’episodio di lunedì 17 novembre, si è recato presso gli uffici di Polizia per formalizzare una denuncia nei confronti della 60enne.  

Alle 14:45 di ieri, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini, la donna si è cosparsa di alcool e ha minacciato di darsi fuoco: è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Subito dopo è stata trasportata in codice giallo all’ospedale G. B. Grassi di Ostia, dove è ancora ricoverata.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...