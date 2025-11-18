Pecoraro Scanio “Il dramma in Friuli conferma la crisi climatica in atto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il dramma che ha colpito il Friuli conferma, ancora una volta, la crisi climatica in atto. Non possiamo continuare a ignorare ciò che gli scienziati ripetono da anni”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde, organizzatore della conferenza climatica che lanciò già nel 2007 la sfida dell’adattamento al cambiamento climatico. “Il governo – prosegue – non può continuare a farsi frenare dai negazionisti climatici. È necessario agire su due fronti: ridurre le emissioni di CO₂ e, allo stesso tempo, mettere finalmente in campo un serio piano di adattamento al cambiamento climatico, come già proposi nel 2007 alla Conferenza Nazionale sul Clima”.

(Fonte video: Fondazione UniVerde)