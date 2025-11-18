Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
Promessa mantenuta: dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, il ponte in ferro è illuminato dai nuovi fari installati la scorsa notte, la prima tranche dell’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti previsto dall’Anas.
Dunque si aggiunge un elemento di sicurezza per le migliaia di pendolari che ogni giorno passano dall’una all’altra sponda e che da tempo, oltre a fare i conti con i rappezzi di asfalto che “saltano”, hanno viaggiato quasi completamente al buio nelle ore notturne.
Un intervento che mette in risalto – come mostrano le immagini dal drone di Gianpolo Guarneri – il suggestivo inserimento del vecchio ponte in ferro nel paesaggio fluviale cremonese, ma che evidenzia anche, per contrasto, la carenza di illuminazione nel tratto di viale Po tra largo Moreni e il ponte stesso.
L’intervento dell’Anas era stato sollecitato più volte dal sindaco di Castelvetro Silvia Granata.