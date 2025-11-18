Salute, Schillaci “Per un SSN efficiente dobbiamo fare prevenzione”





ROMA (ITALPRESS) – “Credo che con un mondo che cambia e una popolazione che invecchia, i cittadini ci chiedono sempre più salute. Per questo dobbiamo puntare molto, e lo stiamo facendo, sulla prevenzione”. Lo ha dichiarato il ministro della salute Orazio Schillaci, presente agli Stati Generali della Salute del Lazio, organizzati oggi e domani, alle Corsie Sistine. “Dobbiamo avere una forte alleanza e con le regioni. Nell’ultima legge finanziaria ci sono 500 milioni sulla prevenzione, per cui le regioni devono investire in questo. Se vogliamo avere un servizio sanitario nazionale efficiente che dia a tutti i nuovi farmaci e nuove terapie che la ricerca biomedica ci mette a disposizione dobbiamo diminuire il numero di persone che sono affette da malattie facendo tanta prevenzione”. Ha aggiunto il ministro definendo questo il messaggio più importante da diffondere. “Con la Regione Lazio e il presidente Rocca c’è sempre stata, sin dall’inizio, una grande sinergia. Questa è la strada che vogliamo continuare a perseguire”. xl5/tvi/mca3

