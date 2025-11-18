Ultime News

18 Nov 2025 Muore a 89 anni Mons. Perotti
già rettore della Cattedrale
18 Nov 2025 Aria: disattivate le limitazioni
regionali antismog
18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
Sati Generali Salute Lazio, Rocca “Abbiamo una situazione finanziaria chiara”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi finalmente abbiamo una situazione finanziaria chiara. Abbiamo un quadro chiaro anche dei nostri bisogni sul territorio e su questo vogliamo programmare insieme e farlo in maniera tecnica e pulita con gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione. Questo è un servizio sanitario che deve affrontare nuove sfide con una società che è cambiata rispetto alle ultime riforme”. Lo ha dichiarato il presidente Francesco Rocca, intervenuto agli Stati Generali della Salute del Lazio, organizzati oggi e domani, alle Corsie Sistine, alla presenza del ministro della salute Orazio Schillaci.

