Schillaci “Liste d’attesa un problema importante, il governo ha messo la faccia”

ROMA (ITALPRESS) -“Le liste d’attesa sono un problema importante sul quale il governo ha messo la faccia”. Lo ha detto il ministro Schillaci, presente agli stati generali della salute del Lazio. “Stiamo lavorando con le regioni”. Schillaci ha specificato che su questo tema il nodo non sia legato soltanto a maggiori fondi, che ha specificato, “nell’ultima finanziaria ci sono per assumere infermieri, medici e operatori sanitari”, ma si tratta, ha spiegato, “un problema di organi”.

