18 Nov 2025 Muore a 89 anni Mons. Perotti
già rettore della Cattedrale
18 Nov 2025 Aria: disattivate le limitazioni
regionali antismog
18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
Schillaci “Liste d’attesa un problema importante, il governo ha messo la faccia”

ROMA (ITALPRESS) -“Le liste d’attesa sono un problema importante sul quale il governo ha messo la faccia”. Lo ha detto il ministro Schillaci, presente agli stati generali della salute del Lazio. “Stiamo lavorando con le regioni”. Schillaci ha specificato che su questo tema il nodo non sia legato soltanto a maggiori fondi, che ha specificato, “nell’ultima finanziaria ci sono per assumere infermieri, medici e operatori sanitari”, ma si tratta, ha spiegato, “un problema di organi”.

