18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
18 Nov 2025 La panchina gialla contro bullismo
e cyberbullismo alla scuola Campi
18 Nov 2025 La Regione finanzia tre agriturismi
nel cremonese per 734 mila euro
Taranto, ustionato a 8 mesi dall’acqua bollente sull’80% del corpo: piccolo in prognosi riservata

(Adnkronos) – Ha ustioni sull’80% del corpo il bambino di 8 mesi che ieri pomeriggio a Manduria, in provincia di Taranto, si è versato addosso un bollitore di acqua bollente mentre la madre era in un’altra stanza. Prima è stato portato all’ospedale ‘Giannuzzi’ di Manduria e poi all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è ricoverato in condizioni gravi.  

Il piccolo rimane in prognosi riservata. Questa mattina i sanitari stanno avviando i trattamenti nel centro specializzato del Policlinico.  

