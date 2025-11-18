Taranto, ustionato a 8 mesi dall’acqua bollente sull’80% del corpo: piccolo in prognosi riservata

(Adnkronos) – Ha ustioni sull’80% del corpo il bambino di 8 mesi che ieri pomeriggio a Manduria, in provincia di Taranto, si è versato addosso un bollitore di acqua bollente mentre la madre era in un’altra stanza. Prima è stato portato all’ospedale ‘Giannuzzi’ di Manduria e poi all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Il piccolo rimane in prognosi riservata. Questa mattina i sanitari stanno avviando i trattamenti nel centro specializzato del Policlinico.