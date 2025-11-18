Tentato omicidio mafioso a Bari, cinque arresti





BARI (ITALPRESS) – Sono cinque le persone arrestate per il tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, commesso nel quartiere San Paolo di Bari, il 18 giugno 2016, nei confronti di un uomo verso il quale erano stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati devono rispondere, a vario titolo, di tentato omicidio premeditato in concorso e detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma da guerra, un fucile d’assalto Ak 47 kalashnikov, aggravati dalle modalità mafiose. vbo/mca3

