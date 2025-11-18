Ultime News

18 Nov 2025 Santanché sul no a via Ramelli:
"Perso importante segno di pace"
18 Nov 2025 Contratto integrativo dipendenti
comunali: la Cgil non firma
18 Nov 2025 Ponte di Po finalmente
illuminato: le prime immagini
18 Nov 2025 Autostrada, Ventura: istanze
mantovane siano recepite nel PRT
18 Nov 2025 Tornano i Green Game: per
Cremona in gara lo Stanga
Tg Economia – 18/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, crescita costante nonostante le incertezze globali
– Il turismo cresce e mette al centro la sostenibilità
– SACE, al via la seconda edizione dell’Africa Champion Program
– Pensioni, nel 2026 in arrivo un lieve aumento
sat/mrv

