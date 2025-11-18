Video Pillole
Tg Sport – 18/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incubo spareggi mondiali, grande attesa per il sorteggio
– Conto alla rovescia per il derby di Milano, si cerca di recuperare tutti
– Berrettini pronto a trascinare l’Italia in Coppa Davis
– La Virtus vince a Treviso, quinta vittoria di fila
– Bove “Un onore che la legge sul primo soccorso porti il mio nome”

