Tutti contro Andrea, via anche le onorificenze delle Falkland

(Adnkronos) – Tre settimane dopo aver perso il titolo di principe e quello di duca di York, Andrew Mountbatten-Windsor è stato cancellato dalla storia delle Falkland. A Mount Pleasant, l’aeroporto che Andrew inaugurò nel 1985 tra gli applausi della folla tre anni dopo il suo ritorno dalla guerra, è stata rimossa la targa che scoprì. La stessa sorte gli è toccata alla Infant Junior School di Stanley, dove una dedica all’ex principe è stata tolta da un muro. Andrea “non è più associato alla nostra scuola”, ha dichiarato un funzionario scolastico al Mirror .

Il fratello di re Carlo aveva incarnato il coraggio britannico nell’arcipelago del Sud Atlantico. Oggi, ogni traccia di Andrew Mountbatten-Windsor viene cancellata dagli edifici pubblici. Targhe e tributi rimossi, patrocini cancellati. Il tabloid britannico riporta che è stato fatto di tutto per assicurare che il figlio prediletto della regina Elisabetta non venga più onorato dove un tempo era celebrato. Eppure nel 1982, pilota di elicottero sul Sea King, Andrea fu accolto in patria da eroe, dopo aver fatto da esca per deviare i missili argentini Exocet, una missione pericolosa di cui andava ancora di recente immensamente fiero.

La serie di decisioni che riguardano Andrea sono state prese alle Falkland in seguito alle ultime rivelazioni sui legami con Epstein. Presidente onorario di diverse istituzioni locali per la conservazione della fauna selvatica, sta assistendo anche alla perdita del patronato di queste organizzazioni: anche la vecchia targa del centro di ricerca di New Island è scomparsa. E già nel 2022, dopo che Andrew raggiunse un accordo finanziario con Virginia Giuffre, che lo aveva accusato di violenza sessuale, l’ospedale Kemh delle isole aveva rimosso il suo nome dall’edificio.

Il parlamentare del territorio, John Birmingham, dichiarò all’epoca: “I lavori di ristrutturazione sono in corso e, dato che il principe si ritira dalla vita pubblica, la targa con il suo nome verrà restituita al Museo delle Isole Falkland”.

Insomma, oltre ai titoli reali rimossi, l’imminente sfratto dalla Royal Lodge, la possibile perdita dell’affidamento degli amati cani della regina Elisabetta, l’allontanamento dell’ex moglie Sara, fino a ieri sua coinquilina alla Royal Lodge e che potrebbe addirittura trasferirsi in Portogallo, la solitudine dell’ex duca di York, che culminerà con il trasloco a Sandringham, appare sempre più vistosa, perfino oltreoceano. Testimonianza chiarissima ne è la triste fotografia pubblicata ieri dal Daily Mail, che mostra l’ex principe a cavallo nel parco del Castello di Windsor, lo sguardo gettato a terra e le foglie autunnali sullo sfondo.