Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri “Importante esserci, Europa va rafforzata”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo inaugurato la nostra sede qui a Bruxelles. Ormai la legislazione generale che riguarda il nostro settore si sviluppa qui, è importante esserci”. Lo ha detto il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a margine dell’apertura di una nuova sede di rappresentanza istituzionale a Bruxelles, dove per l’occasione è stato organizzato un convegno, presso il Parlamento Europeo, dal titolo “Il contributo delle assicurazioni alla competitività europea”.

