Video Pillole
Agrifood Magazine – 19/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prootto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agrofarma, la filiera italiana accelera su sicurezza e sostenibilità
– Italia regina del turismo enogastronomico mondiale
– Natale 2025, gli italiani puntano su qualità e sostenibilità
– Maschio Gaspardo inaugura il suo primo Full Line Store in Italia
mgg/gtr/col
– Agrofarma, la filiera italiana accelera su sicurezza e sostenibilità
– Italia regina del turismo enogastronomico mondiale
– Natale 2025, gli italiani puntano su qualità e sostenibilità
– Maschio Gaspardo inaugura il suo primo Full Line Store in Italia
mgg/gtr/col
© Riproduzione riservata