19 Nov 2025 A Casa MEDeA la seduta di Giunta
Il sindaco: "Una scelta simbolica"
19 Nov 2025 Abusi su cinque pazienti: tre anni
in Appello a medico del lavoro
19 Nov 2025 Collaborazione intercomunale:
Cremona e Mantova a confronto
19 Nov 2025 Lavoro inclusivo per persone sorde:
mattinata di studio in Provincia
19 Nov 2025 Porti fluviali: nuova strategia
Logistica sostenibile in Lombardia
Agrifood Magazine – 19/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prootto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agrofarma, la filiera italiana accelera su sicurezza e sostenibilità
– Italia regina del turismo enogastronomico mondiale
– Natale 2025, gli italiani puntano su qualità e sostenibilità
– Maschio Gaspardo inaugura il suo primo Full Line Store in Italia
