Ultime News

19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
19 Nov 2025 Minacce dal vicino: "Mani al collo
e pistola alla gola". A processo
19 Nov 2025 “Segni e sogni di Palestina”:
arte, testimonianze e incontri
19 Nov 2025 Bando agricoltura, finanziate
255 aziende per quasi 3 milioni
Video Pillole

Assegno unico, nei primi 9 mesi del 2025 14,7 miliardi alle famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie 14,7 miliardi di euro con l’assegno unico universale, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Lo rende noto l’Inps. In totale sono oltre 6,2 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9,8 milioni di figli. L’importo medio per figlio a settembre 2025, comprese le maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, a 224 euro per la classe di ISEE minima. L’Assegno Unico e Universale è una misura di sostegno economico alle famiglie introdotta dal 1° marzo 2022 e attribuita per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età, e senza limiti di età per i figli disabili.
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...