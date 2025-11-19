Ultime News

19 Nov 2025 A Casa MEDeA la seduta di Giunta
Il sindaco: "Una scelta simbolica"
19 Nov 2025 Abusi su cinque pazienti: tre anni
in Appello a medico del lavoro
19 Nov 2025 Collaborazione intercomunale:
Cremona e Mantova a confronto
19 Nov 2025 Lavoro inclusivo per persone sorde:
mattinata di studio in Provincia
19 Nov 2025 Porti fluviali: nuova strategia
Logistica sostenibile in Lombardia
Video Pillole

Bergamini “Preoccupa il dopo dazi ma export italiano cresce di più in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo sottolineare la rilevanza del commercio estero in questa fase, la preoccupazione è stata enorme dopo i dazi ma l’Iitalia è la manifatturiera europea che cresce di più come export”. Così Deborah Bergamini, responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma degli Stati Generali del Commercio Estero che si svolgeranno sabato.
