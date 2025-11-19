Video Pillole
Bergamini “Preoccupa il dopo dazi ma export italiano cresce di più in Ue”
ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo sottolineare la rilevanza del commercio estero in questa fase, la preoccupazione è stata enorme dopo i dazi ma l’Iitalia è la manifatturiera europea che cresce di più come export”. Così Deborah Bergamini, responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma degli Stati Generali del Commercio Estero che si svolgeranno sabato.
xc3/tvi/mca1
xc3/tvi/mca1
© Riproduzione riservata