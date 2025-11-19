Ultime News

19 Nov 2025 A Casa MEDeA la seduta di Giunta
Il sindaco: "Una scelta simbolica"
19 Nov 2025 Abusi su cinque pazienti: tre anni
in Appello a medico del lavoro
19 Nov 2025 Collaborazione intercomunale:
Cremona e Mantova a confronto
19 Nov 2025 Lavoro inclusivo per persone sorde:
mattinata di studio in Provincia
19 Nov 2025 Porti fluviali: nuova strategia
Logistica sostenibile in Lombardia
Nazionali

Bignami: “Da Pd reazione scomposta, Garofani ha confermato”

(Adnkronos) – “Un importante giornale ieri ha pubblicato una notizia. Abbiamo chiesto alla persona interessata da questi virgolettati di smentire; ci ha sorpreso molto la reazione del Partito Democratico, estremamente scomposta e accesa e oggi abbiamo letto che la persona ne ha confermato i contenuti. Quindi, i fatti sono questi”. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si esprime così all’Adnkronos interpellato a Montecitorio in merito al caso Garofani dopo la notizia dell’incontro al Quirinale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

Se il faccia a faccia tra Meloni e Mattarella chiude la questione? “Io sono qua insieme a voi, quindi non ero presente… Non ho visto piatti volare, dal Quirinale. Per cui…” chiosa Bignami. 

