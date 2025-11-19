Ultime News

19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
19 Nov 2025 Job day a Soresina. Per nuova sede
del CPI, "luce in fondo al tunnel"
Nazionali

Cassis: “Senza la lingua italiana la Svizzera non esisterebbe”

(Adnkronos) – “La Svizzera senza l’Italia, senza la lingua italiana, non potrebbe essere la Svizzera. Ci sarebbe uno scontro costante tra tedeschi, tedescofoni e francofoni. Queste tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano definiscono il paese di cui io sono membro del governo. Se non ci fosse questa definizione, questo paese, come oggi lo conosciamo, non potrebbe esistere”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, in un punto stampa a margine della prima conferenza sull’Italofonia a Villa Madama. 

