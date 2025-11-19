Ultime News

19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
19 Nov 2025 Job day a Soresina. Per nuova sede
del CPI, "luce in fondo al tunnel"
Video Pillole

Cateno De Luca “Presenteremo una nuova idea di Sicilia”

TRAPANI (ITALPRESS) – “Noi abbiamo messo in evidenza tante criticità di questo governo e lo abbiamo incalzato su tematiche importanti. Siamo stati e continuiamo ad essere all’opposizione. Abbiamo però fatto la scelta di fare l’opposizione responsabile. Su alcuni fronti siamo stati ascoltati, su altri fronti questo governo non è riuscito ancora a smarcarsi rispetto al passato. Il nostro ruolo è quello di portare il governo a chiudere con una fase e aprirne un’altra”. Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a Trapani, in occasione del suo tour regionale “Governo di Liberazione”.

xa3/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...