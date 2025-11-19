Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 19/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Wicked – Parte 2” con Cynthia Erivo e Ariana Grande
– “The Smashing Machine”, il ritorno di Dwayne Johnson
– “Dreams”, il nuovo film di Michel Franco
– “Giovani madri”, ritornano i fratelli Dardenne
mgg/gtr
