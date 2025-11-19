Ultime News

19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
19 Nov 2025 Minacce dal vicino: "Mani al collo
e pistola alla gola". A processo
Video Pillole

Eurizon al Salone SRI, EU Green Bond in crescita nel 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nel solo 2024 le emissioni di bond GSS-Green, Social & Sustainability sono cresciute fino a raggiungere la cifra record di un trilione di dollari, eguagliando il livello toccato nel 2021. Di questi il 58% è stato registrato soltanto nel primo trimestre 2024. A livello internazionale, l’Europa si conferma come leader nel mercato, rappresentando circa il 60% delle emissioni globali. Un tema portato all’attenzione in occasione della decima edizione del Salone SRI, evento di riferimento per la filiera della finanza sulla frontiera ESG, alla Borsa di Milano.
col/xh7/fsc/

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...