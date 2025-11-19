Ultime News

19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa

(Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico alla linea di Alta velocità nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa che registrano ritardi e spostamenti di stazioni, nel tentativo di recuperare parte dei tempi di viaggio. E’ il caso di convogli di passaggio per il nodo della Capitale, che sono stati fatti fermare a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Problemi anche per Italo, con ritardi al momento fino a 155 minuti nel nodo bolognese. 

