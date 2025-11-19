Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa

(Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico alla linea di Alta velocità nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa che registrano ritardi e spostamenti di stazioni, nel tentativo di recuperare parte dei tempi di viaggio. E’ il caso di convogli di passaggio per il nodo della Capitale, che sono stati fatti fermare a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Problemi anche per Italo, con ritardi al momento fino a 155 minuti nel nodo bolognese.