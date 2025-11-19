Ultime News

Nazionali

Italia-Austria in Coppa Davis: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nelle Final Eight di Coppa Davis. Oggi, mercoledì 19 novembre, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri sfidano a Bologna l’Austria – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del torneo tennistico per Nazionali, a cui arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Nonostante le assenze di Jannik Sinner, fresco vincitore delle Atp Finals, e di Lorenzo Musetti, gli azzurri vanno a caccia della qualificazione per sognare uno storico tris, contro una squadra, l’Austria, che è alla sua prima partecipazione assoluta nella fase finale della competizione. 

 

La sfida tra Italia e Austria di Coppa Davis è in programma oggi, mercoledì 19 novembre, a partire dalle ore 16. Tra le due squadre c’è un solo precedente, che risale al febbraio del 2021, quando gli azzurri si imposero per 2-1. 

 

Italia-Austria, come tutte le partite di Coppa Davis, saranno trasmesse in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX. 

 

