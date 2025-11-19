Italia regina del turismo enogastronomico mondiale

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia conquista il mondo come meta da sogno. Secondo un’indagine Ipsos Doxa, il nostro Paese si conferma la destinazione più desiderata al mondo per una “vacanza premio”, superando Stati Uniti e Australia. Un primato che si mantiene anche tra chi ha già visitato l’Italia, segno di un fascino senza tempo che continua a rinnovarsi.Il settore dell’enogastronomia si conferma al centro di questo successo. Secondo il report Wine Tourism Hub 2025, il vino è il simbolo dell’eccellenza italiana: per il 56% dei consumatori dei ceti elevati rappresenta il settore di punta, seguito da turismo e moda, un trittico che unisce economia, stile di vita e identità nazionale.Il sentiment positivo verso il vino sul web raggiunge l’86%, più alto di quello legato al turismo, al Made in Italy o alla cultura. Per la Generazione Z, il vino è soprattutto condivisione e convivialità, un legame con il territorio che valorizza esperienze autentiche. Ma i giovani ammettono anche le difficoltà: quasi quattro su dieci dichiarano di “non capirci molto” e sei su dieci temono di dire cose sbagliate, percependo il vino come un mondo troppo tecnico e riservato agli esperti.Gli esperti sottolineano come questa sia più una barriera di linguaggio che di contenuto: i giovani vogliono avvicinarsi al vino, ma chiedono esperienze dirette, partecipative e visive, che raccontino storie e territori in modo semplice e coinvolgente.Il messaggio per produttori e operatori turistici è chiaro: per attrarre le nuove generazioni, il vino e il food italiano devono rinnovare linguaggio e modalità di comunicazione, trasformando la tradizione in un’esperienza emozionale e accessibile a tutti.Un’opportunità non solo per il turismo, ma anche per rafforzare l’immagine del Made in Italy nel mondo, confermando l’Italia come meta di eccellenza e cultura, dove gusto e convivialità si incontrano.

