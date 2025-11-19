Nell’ambito del progetto realizzato all’interno del Bando Pnrr finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – a supporto dei settori culturali e creativi, Auser Unipop Cremona APS-ETS ed Auser Comprensorio di Cremona ODV-ETS annunciano la presentazione del docufilm “La fede e l’aratro”, tratto dall’omonimo libro di Michela Garatti “La fede e l’aratro – Storia e storie delle chiese dimenticate nella campagna cremonese”.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Cremona e si inserisce nel percorso culturale di valorizzazione del territorio e della sua memoria storica. Il docufilm esplora le vicende, spesso dimenticate, delle antiche chiese disseminate nella campagna cremonese: luoghi di fede, architettura e comunità che ancora oggi raccontano il legame profondo fra spiritualità e tradizione rurale.

L’incontro si terrà venerdì 21 novembre alle 16,30 presso la sala conferenze “Virginia Carini Dainotti” della Biblioteca Statale di Cremona, via Ugolani Dati 4 e sarà introdotto dalla giornalista e scrittrice Michela Garatti, autrice dell’opera da cui è tratto il docufilm. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.

Informazioni:

Segreteria Auser Unipop

Tel. 0372 448 678 – Cell. 393 801 8623

Email: unipop.cremona@auser.lombardia.it

