Liste d’attesa, Urbani “Iper prescrizione di prestazioni e visite mediche”

ROMA (ITALPRESS) – Il tema delle liste d’attesa è stato uno dei temi principali tra quelli affrontati nel corso degli Stati Generali della Salute del Lazio, sul quale si è espresso il direttore Urbani: “Le proposte che sono arrivate sono più utili a regolare la domanda, perché per quanto riguarda l’offerta il decreto liste d’attesa, adottato dal governo, ci fornisce tutti gli strumenti per affrontare la questione in maniera standardizzata su tutto il territorio nazionale e con soluzioni innovative”. Il direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, ha in tal senso spiegato: “Il problema è che nel momento in cui si aumenta l’offerta si riadegua la domanda. Abbiamo, oggi, una iper prescrizione di prestazioni diagnostiche e di visite mediche. Sono arrivate indicazioni forti per definire linee guida sulla appropriatezza prescrittiva”. Urbani, nel parlare degli spunti provenienti dai tavoli, ha fatto riferimento anche alla questione delle risorse umane sul quale è emersa: “La necessità di adeguare agli standard europei le retribuzioni del nostro personale e differenziarle, perché oggi ci sono specializzazioni meno attrattive di altre che non consentono all’operatore di sviluppare un’attività ulteriore rispetto a quella con il servizio sanitario regionale”.

